Донецкие медики – о завезенной в ОРДЛО вакцине "Спутник Лайт": в самой России ее боятся делать

Население ОРДЛО и начали прививать вакциной "Спутник Лайт"

Эффективность российской вакцины "Спутник Лайт" гораздо ниже, чем у препарата "Спутник V", результативность которого едва дотягивала до 50%. Несмотря на это, "Спутник Лайт" завезли в ОРДЛО и начали им вакцинировать население.

Об этом сообщает Telegram-канал "Вольнодумец" со ссылкой на донецких врачей и знакомых из так называемого Минздрава "ДНР", передает "Цензор.нет".

По их словам, данные о клинических испытаниях в России "Спутник Лайт" не обнародуют.

Как сказано в сообщении, представители Минздрава РФ тщательно фиксируют все результаты вакцинации в "ДНР" под присмотром кураторов из ФСБ, чтобы не было утечки информации.

"А все потому, что в самой России боятся это делать на фоне побочных эффектов, повторного заражения и смертей после вакцинации "Спутником V" и от уже других применяемых российских недовакцин. Цинизм ситуации заключается в том, что фактические испытания "Спутник Лайт" на людях в "ДНР", выдают за гуманитарную помощь от путинской партии "Единая Россия" в борьбе с пандемией", – пишет блогер.

Источники в "Минздраве ДНР" добавляют, что в ОРДО после вакцинации "Спутником V" заболели впервые или заболели повторно на COVID-19 многие привитые. При этом большинство до сих пор ждет второй укол, однако, поставки вакцины постоянно откладываются.

Ранее СМИ на основании данных опроса сообщали, что российская вакцина "Спутник V" вызывает недоверие не только у западных стран – ее не готовы использовать даже сами россияне из-за возможных побочных эффектов и летальных исходов.