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воскресенье, 23 февраля 2020 22:01

Донбасс: за сутки оккупанты обстреляли украинские позиции 13 раз

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Донбасс: за сутки оккупанты обстреляли украинские позиции 13 раз
Сообщили последние новости с передовой. Фото: Укринформ

С начала суток 23 февраля вооруженные формирования РФ 13 раз нарушили режим прекращения огня, потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет,

"Противник обстрелял наши позиции из запрещенных минскими договоренностями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, БПЛА, вооружения БМП-2, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - сообщили в пресс-центре ООС.

Один обстрел был зафиксирован в районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток вблизи Талаковки.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки Север противник совершил 12 обстрелов: рядом с Травневим - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; неподалеку Крымского - с миномета калибра 120 мм. Кроме того, рядом с населенным пунктом Хутор Вольный стреляли из миномета калибра 82 мм.

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Напомним, Украина уже работает над новой редакцией Минских соглашений несмотря на то, что Россия против.

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