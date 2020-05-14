Донбасс тотально загрязнен российскими минами

На Донбассе тысячи километров территории загрязнены российскими минами. Фото: Facebook/56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада

Площадь районов Донбасса и Крыма, загрязненных минами и взрывоопасными предметами, составляет 7 тыс. кв. км на подконтрольной правительству территории и 14 тыс. кв. км – на оккупированных.

Об этом заявил заместитель министра обороны Украины по вопросам европейской интеграции Анатолий Петренко во время онлайн-заседания Форума безопасности сотрудничества ОБСЕ в рамках председательства Украины по проблематике легких вооружений, пишет "Укринформ".

Он отметил, что сейчас 29 групп разминирования Вооруженных сил Украины, а также 16 пиротехнических команд Государственной службы по чрезвычайным ситуациям выполняют задачи по разминированию на освобожденных территориях Донецкой и Луганской областей Украины.

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На сегодня очищены более 35,5 тыс. га земель, более 2 тыс. км дорог, 1 тыс. км железнодорожных путей. Обнаружены и уничтожены более 460 тыс. взрывоопасных предметов.

Анатолий Петренко поблагодарил международные неправительственные организации, в частности, The HALO Trust, Датскую группу по разминированию (DDG), Швейцарский фонд противоминной деятельности (FSD), которые с 2016 года оказывают помощь Украине в разминировании территорий.

Участники онлайн-заседания форума безопасности отметили, что партнеры Украины осуждают поставки Россией вооружения и военной техники поддерживаемым ею вооруженным формированиям на оккупированном Донбассе. Ситуация на этих территориях не улучшится, пока РФ не начнет на практике выполнять свои обязательства в рамках Минских договоренностей.

Дальнейшая реализация Минских соглашений несет прямые угрозы территориальной целостности, суверенитету и безопасности государства. Об этом заявил глава фракции "Голос", член Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Сергей Рахманин.