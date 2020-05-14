Донбасс тотально загрязнен российскими минами

 
Ексклюзивы
1/5
"Дергаются. Нет ответа - куда движется страна" - дали характеристику власти Зеленского
"Дергаются. Нет ответа - куда движется страна" - дали характеристику власти Зеленского
Просмотров: 1044
Конкуренция выросла: украинцы согласны на меньшие зарплаты, лишь бы работать
Конкуренция выросла: украинцы согласны на меньшие зарплаты, лишь бы работать
Просмотров: 747
Примерно каждые четыре года создают очередную партию мэров - Рахманин
Примерно каждые четыре года создают очередную партию мэров - Рахманин
Просмотров: 126
Хуже наверное писали только при Азарове - экономист о программе правительства Шмыгаля
Хуже наверное писали только при Азарове - экономист о программе правительства Шмыгаля
Просмотров: 1440
Зеленский повторяет ошибку предшественника. Минские соглашения надо отменять
Зеленский повторяет ошибку предшественника. Минские соглашения надо отменять
Просмотров: 972
Бензин будет дешевым несколько месяцев после карантина
Бензин будет дешевым несколько месяцев после карантина
Просмотров: 1881
Как изменятся цены на АЗС в мае
Как изменятся цены на АЗС в мае
Просмотров: 5733
Выборы в ОРДЛО провести невозможно - Рахманин
Выборы в ОРДЛО провести невозможно - Рахманин
1 Просмотров: 450
Дефицит Пенсионного фонда никуда не исчезнет - экономист объяснил, когда в Украине вырастут пенсии
Дефицит Пенсионного фонда никуда не исчезнет - экономист объяснил, когда в Украине вырастут пенсии
1 Просмотров: 3231
Когда подешевеет доллар
Когда подешевеет доллар
Просмотров: 4869
Фото
Все фото
5
4
16
3
3
Танки, гаубицы и &quot;Гвоздики&quot;: показали полигон российской техники на оккупированной Луганщине
Танки, гаубицы и "Гвоздики": показали полигон российской техники на оккупированной Луганщине
Составил компанию Захарченко: на Донбассе ликвидировали пророссийского боевика
Составил компанию Захарченко: на Донбассе ликвидировали пророссийского боевика
&quot;Путинский мир&quot;: в сети показали фото оккупированного Луганска
"Путинский мир": в сети показали фото оккупированного Луганска
На Донбассе ликвидировали российского наемника – фото
На Донбассе ликвидировали российского наемника – фото
Боевики обстреляли жилые кварталы
Боевики обстреляли жилые кварталы
Видео
Все видео
Воины ВСУ уничтожили позицию российских наемников: показали видео
Воины ВСУ уничтожили позицию российских наемников: показали видео
"Обещаем вернуться" - военные проняли матерей посланием с передовой
"Обещаем вернуться" - военные проняли матерей посланием с передовой
Земля горела полсуток: боевики используют фосфорные снаряды
Земля горела полсуток: боевики используют фосфорные снаряды
В День памяти Зеленский напомнил о воинах, которые сегодня защищают Украину
В День памяти Зеленский напомнил о воинах, которые сегодня защищают Украину
Разведка зафиксировала новые преступления российских оккупантов
Разведка зафиксировала новые преступления российских оккупантов
Интервью
1/5
Бензин будет дешевым несколько месяцев после карантина
Бензин будет дешевым несколько месяцев после карантина
Просмотров: 1881
Дефицит Пенсионного фонда никуда не исчезнет - экономист объяснил, когда в Украине вырастут пенсии
Дефицит Пенсионного фонда никуда не исчезнет - экономист объяснил, когда в Украине вырастут пенсии
1 Просмотров: 3231
"В "Карпатах" мне не хватило времени. Но готов опять работать в Украине"
"В "Карпатах" мне не хватило времени. Но готов опять работать в Украине"
Просмотров: 756
Флаг победы - российский фейк. "Знаменосцы" не штурмовали Рейхстаг
Флаг победы - российский фейк. "Знаменосцы" не штурмовали Рейхстаг
2 Просмотров: 4059
РПЦ серьезно подмочила свою репутацию - религиовед
РПЦ серьезно подмочила свою репутацию - религиовед
Просмотров: 1908
Колонка
Елизавета Красниченко
Елизавета Красниченко
13 мая 2020
Просмотров: 531
Червона сукня
– Мам, дивися, це ж ведуча програми музичних привітань. А чому вона в червоній сукні? – згадався епізод із дитинства. Брюнетка у ...
четверг, 14 мая 2020 11:53

Донбасс тотально загрязнен российскими минами

  Комментировать
Донбасс тотально загрязнен российскими минами
На Донбассе тысячи километров территории загрязнены российскими минами. Фото: Facebook/56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада

Площадь районов Донбасса и Крыма, загрязненных минами и взрывоопасными предметами, составляет 7 тыс. кв. км на подконтрольной правительству территории и 14 тыс. кв. км – на оккупированных.

Об этом заявил заместитель министра обороны Украины по вопросам европейской интеграции Анатолий Петренко во время онлайн-заседания Форума безопасности сотрудничества ОБСЕ в рамках председательства Украины по проблематике легких вооружений, пишет "Укринформ".

Он отметил, что сейчас 29 групп разминирования Вооруженных сил Украины, а также 16 пиротехнических команд Государственной службы по чрезвычайным ситуациям выполняют задачи по разминированию на освобожденных территориях Донецкой и Луганской областей Украины.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Назвали тему сегодняшнего заседания ТКГ по Донбассу

На сегодня очищены более 35,5 тыс. га земель, более 2 тыс. км дорог, 1 тыс. км железнодорожных путей. Обнаружены и уничтожены более 460 тыс. взрывоопасных предметов.

Анатолий Петренко поблагодарил международные неправительственные организации, в частности, The HALO Trust, Датскую группу по разминированию (DDG), Швейцарский фонд противоминной деятельности (FSD), которые с 2016 года оказывают помощь Украине в разминировании территорий.

Участники онлайн-заседания форума безопасности отметили, что партнеры Украины осуждают поставки Россией вооружения и военной техники поддерживаемым ею вооруженным формированиям на оккупированном Донбассе. Ситуация на этих территориях не улучшится, пока РФ не начнет на практике выполнять свои обязательства в рамках Минских договоренностей.

Дальнейшая реализация Минских соглашений несет прямые угрозы территориальной целостности, суверенитету и безопасности государства. Об этом заявил глава фракции "Голос", член Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Сергей Рахманин.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Донбасс тотально загрязнен российскими минами». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
14
мая

На финал в Базель полетели самолетом Щербицкого – Решко

Начался суд над подозреваемыми в поддержке националистов

Самый молодой миллиардер планеты потерял $17 млрд

Нидерланды захватили за пять дней

Самое читаемое
Обнаженная, в черной сетке: фитоняшка удивляет подписчиков разносторонними образами
Обнаженная, в черной сетке: фитоняшка удивляет подписчиков разносторонними образами
8
 Просмотров: 17532
В Украину снова приближается холод - прогноз синоптика
В Украину снова приближается холод - прогноз синоптика Просмотров: 17208
Отписалась от старости: 70-летняя дизайнер поразила Instagram
Отписалась от старости: 70-летняя дизайнер поразила Instagram
21
 Просмотров: 13482
&quot;Путинский мир&quot;: в сети показали фото оккупированного Луганска
"Путинский мир": в сети показали фото оккупированного Луганска
16
 Просмотров: 8289
В Полтаве провели в последний путь военнослужащую Ольгу Никишину
В Полтаве провели в последний путь военнослужащую Ольгу Никишину
26
 Просмотров: 8136
Донбасс
У Зеленского прокомментировали российские "игры за спиной" в Берлине
У Зеленского прокомментировали российские "игры за спиной" в Берлине Просмотров: 180
Танки, гаубицы и "Гвоздики": показали полигон российской техники на оккупированной Луганщине
Танки, гаубицы и "Гвоздики": показали полигон российской техники на оккупированной Луганщине
5
 Просмотров: 423
Составил компанию Захарченко: на Донбассе ликвидировали пророссийского боевика
Составил компанию Захарченко: на Донбассе ликвидировали пророссийского боевика
4
 Просмотров: 846
Резко увеличилось количество случаев заражения Covid-19 среди военных
Резко увеличилось количество случаев заражения Covid-19 среди военных Просмотров: 126
Назвали тему сегодняшнего заседания ТКГ по Донбассу
Назвали тему сегодняшнего заседания ТКГ по Донбассу Просмотров: 135
Больше всего комментируют
4
Нардепы просят СБУ взяться за Киву, который обозвал Львов колыбелью фашизма
4
США могут ввести жесткие санкции против Китая: представили законопроект
2
Секреты раннего развития
2
Дерзко сексуальная модель показала грудь и язык
2
У больных коронавирусом обнаружили аномальные изменения в желудочно-кишечном тракте
Голосов: 7603
Голосование Возможен ли мир на Донбассе за "формуле Штайнмайера" (выборы + отвода войск + амнистия боевиков + особый статус Донбасса)?
  • Так, пора заканчивать войну любыми способами
  • Нет, мир будет только после победы
  • Нужно дальше проводить переговоры и привлечь к ним США
  • Война в Украине закончится только после возвращения Крыма
  • Ваш вариант (в комментариях)
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua