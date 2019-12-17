Донбасс попрощался со своим защитником

Сергей Михальчук погиб от обстрела. Фото: ТСН

В поселке Новолуганское Донецкой области простились с 21-летним сержантом Нацгвардии Сергеем Михальчуком.

Он героически погиб в субботу, пишет ТСН.

Военный лишился жизни во время минометного обстрела позиций бригады быстрого реагирования.

У окопа, где он находился упало 3 снаряда - шансов выжить у бойца не было.

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Михальчука отпели три капеллана, на церемонию пришли боевые побратимы.

Сергея похоронят на Аллее Героев в Харькове.

В субботу боевики 5 раз нарушили режим тишины.