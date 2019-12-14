Грустные новости: сообщили о потерях на Донбассе

Боевики 5 раз обстреляли украинских военных. Фото: Zik.ua

На Донбассе от начала суток боевики пять раз нарушили режим прекращения огня.

Украинские позиции обстреляли из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем и пулеметов крупного калибра. Зафиксировано также огневую активность вражеских снайперов, сообщает пресс-служба Операции объединенных сил в Facebook.

"В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" российские оккупационные войска совершили 3 обстрела позиций Объединенных сил: у Песков - зафиксировано снайперский огонь, неподалеку Авдеевки - из ручных противотанковых гранатометов и пулеметов крупного калибра; вблизи Павлополя - из РПГ, автоматических гранатометов и стрелкового оружия.

2 обстрела позиций украинских защитников зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север": неподалеку Новолуганского - из минометов калибра 82 мм, автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов; у Зайцевого - с РПГ и автоматических гранатометов", - говорится в сообщении.

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Вследствии обстрелов погиб один украинский военнослужащий, еще один получил ранения.

Украинские власти рассматривают возможность организации совместных полицейских патрулей с представителями оккупированных районов на Донбассе.