Донбасс надо разминировать к Пасхе - украинская делегация в ТКГ

Донбасс хотят разминировать. Фото: Укринформ

Процесс гуманитарного разминирования и открытия КПВВ Счастье и Золотое в Донбассе может начаться до Пасхальных праздников.

Российская сторона в переговорах в ТКГ должна согласиться на предложение украинской делегации, заявил вицепремьер - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий и член украинской делегации Алексей Резников, сообщает пресс-служба.

"Ждем соответствующие решение российской делегации", - сказал он.

По словам координатора подгруппы по безопасности главы СММ ОБСЕ посла Яшара Халита Чевика, механизм противоминной деятельности и проект документа по разминированию 19 участков на линии разграничения уже готов.

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Гуманитарное разминирование предусматривает разминирование кладбищ, объектов инфраструктуры (водо-, газо- и электроснабжения), где системно проводят регламентные и другие виды работ.