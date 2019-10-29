Добровольцы в Золотом прокомментировали разведение сил

Фото: глава волонтерської сотні "Доброволя" Наталія Воронкова.

Добровольцы в Золотом Луганской заявляют, что условия разведения сил на участке не были соблюдены.

Об этом написали в телеграмм-канале ветеранов "Останній блок-пост #Ні_Капітуляції".

Как известно, главным условием для разведения должно было стать прекращение огня, которое продержалось бы минимум неделю.

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"Но в Золотом нет не то что семи, а даже одного дня тишины. Штаб ООС зафиксировал пять обстрелов сегодня ночью. Стреляли в частности по местам дислокации ветеранов", - сказал доброволец.

Он назвал разведения в таких условиях "преступлением".

"В случае преступного приказа отвести украинские войска, добровольцы останутся в Золотом для защиты местных жителей", - говорится в сообщении.

Разведение войск в районе населенного пункта Золотого-4 Луганской области началось в 12:00.