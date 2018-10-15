Добровольцы покинут передовую на Донбассе: Ярош объяснил причину

Дмитрий Ярош заявил, что добровольцы покинут передовую на Донбассе. Фото: Leopolis

Добровольцы отойдут с передовой на Донбассе, чтобы разместиться на местах и ​​в подразделениях территориальных отрядов обороны.

Об этом заявил глава Украинской добровольческой армии, лидер "Правого сектора" Дмитрий Ярош во время выступления перед ДнипроОГА, передают днепропетровские СМИ.

"Объявляю о том, что 5 и 8 отдельные батальоны Украинской добровольческой армии выходят с передовой, но мы не выходим из войны ... Сегодня главная задача для УДА - это построение территориальных отрядов обороны, которые должны иметь четкий функционал", - рассказал Ярош.

По словам лидера УДА, сейчас бывшие добровольцы используются неэффективно. Иногда даже становятся инструментом в руках политиков или криминалитета.

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"Мы имеем множество "атошних" организаций, что приводит к распылению потенциала, который реально может быть важным для Украины в настоящее время. Задача УДА собрать всех, кто воевал в единый ударный кулак", - подчеркнул он.

Кроме того, Ярош заявил, что не верит в дипломатические варианты решения конфликта на Донбассе и ожидает силового наступления ВСУ с последующей реинтеграцией отдельных территорий Украины.

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