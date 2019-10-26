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Добровольцы отказываются покидать район разведения на Донбассе

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Добровольцы отказываются покидать район разведения на Донбассе
Добровольцы, с которыми общался Зеленский, не будут ехать с Золотого. Фото: скриншот

Добровольцы, с которыми сегодня общался президент Владимир Зеленский в Золотом на Луганщине, не собираются покидать город.

Бойцы будут защищать Золотое в случае отступления ВСУ. Об этом сказал ветеран войны с Россией, бывший боец ​​добровольческого полка "Азов" на имя Денис Янтарь, его комментарий опубликовала организация "Ни_Капитуляции" в Telegram.

"Мы будем оставаться здесь дальше, пока есть угроза этого бессмысленного разведения и потери территории Украины", - подчеркнул Денис.

Относительно выдвинутого президентом требования "забрать оружие" боец ​​сказал, что он и его собратья действуют в законной плоскости.

"Мы действуем в рамках закона. Определенные ньюансы, которые он (президент - Gazeta.ua) еще озвучивал, мы их услышали, однако, я говорю: мы закон не нарушаем. Поэтому остаемся здесь и будем в дальнейшем стоять за Украину", - отметил Янтарь.

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Присутствующие в Золотом добровольцы утверждают, что все их оружие зарегистрировано.

Янтарь считает, что приезд Зеленского обусловлен подготовкой к разведению сил на линии фронта.

"Он хотел пообщаться с ветеранами, которые сейчас находятся вблизи линии разграничения. Мы так думаем, что накануне запланированного разведения войск", - сказал боец.

Добровольцы, с которыми общался президент Владимир Зеленский, не являются представителями силовых ведомств или Вооруженных сил Украины. Они находятся в зоне операции Объединенных сил с оружием нелегально, сообщает пресс-центр ООС.

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