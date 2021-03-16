Добровольцы могут избавиться от российского преследования удаленно

Украина должна прекратить дипломатические отношения с Россией. Фото: Униан

Украинские добровольцы могут подать заявление об отказе от российского гражданства удаленно.

"Есть процедура декларирования. Человек в украинской миграционной службе заявляет, что отказывается от гражданства РФ", - рассказал Gazeta.ua юрист Борис Бабин.

В основном проблемы возникают, если человек запутался в украинской бюрократии.

"Обычно оказывается, что не донесли какой-то документ. Хотя есть случаи с предвзятым отношением к человеку, и здесь действительно надо судиться. Но они единичны", - говорит Бабин.

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Украина должна прекратить дипломатические отношения с РФ.

"Действительно, украинские дипломаты и консулы прекратят работу в России. Но там их было и так достаточно мало, чтобы обеспечить защиту интересов украинцев", - добавляет юрист.

В международном праве существует процедура, благодаря которой интересы Украины в РФ могут представлять другие посольства.

"Выбирается нейтральная страна, посольства которой выполняют на территории конфликтующей страны функции посольства Украины. За 7 лет мы должны были об этом подумать", - говорит он.

Почти 3 тыс. россиян, которые с 2014 года воевали на Донбассе за Украину, оказались вне закона. Находиться на территории Украины они не могут без вида на жительство или украинского гражданства. Чтобы получить его, следует избавиться от российского гражданства. Это можно сделать только на родине. Однако ехать в Россию опасно, потому что там их сразу бросают в тюрьмы.