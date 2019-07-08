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понедельник, 08 июля 2019 10:41

"Добили на месте боя" - захваченный СБУ Цемах причастен к убийству воинов 30-й бригады
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Иван Ломачук, 23 года
Фото: Fb/Юрий Бутусов
Сергей Пивоварчук, 29 лет
Юрий Чечет, 42 года

Захваченный агентами СБУ и вывезенный на суд в Киев подполковник оккупационных войск на Донбассе Владимир Цемах должен отвечать не только за участие в операции ВС РФ по уничтожению "Боинга", но и за убийство украинских воинов 30-й механизированной бригады.

Считает журналист Юрий Бутусов, об этом он написал в Facebook.

В видеоинтервью, данном в 2015-м году, Цемах рассказал, как его подразделение приняло участие в бою на 43-м блок-посту под Снежным 6 августа 2014-го года. В тот день отряд наемников под командованием Цемаха открыл огонь по колонне 30-й бригады из 23-мм установки ЗУ-23.

"На месте боя осталось, к сожалению, четверо наших бойцов - еще живые, их под обстрелом не забрали. Сержант Владимир Степанюк в 10.30 позвонил своему другу Александру Яскуле, сказал, что он ранен, а рядом на дороге лежит раненый Юрий Чечет, и он собирается ему помочь.

Но в 13.46 с телефона Владимира раздался звонок его маме Надежде Васильевне и незнакомый грубый голос сказал: "Ваш сын погиб. Не лезьте к нам. Это "ДНР".

Раненых Степанюка и Чечета боевики Цемаха не спасли, а добили на месте боя. Тела четырех украинских героев нашли и вывезли волонтеры миссии "Эвакуация-200", останки были обезображены", - рассказал Бутусов.

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6 августа 2014-го под огнем банды Цемаха погибли:

Юрий Чечет - 42 года, из села Гульск Житомирской области, у него семья - осталась жена Нина, двое сыновей - Ярослав и Александр.

Сергей Пивоварчук - 29 лет, из села Терновка Житомирской области.

Иван Ломачук - 23 года, из села Писки Житомирской области.

Владимир Степанюк - 40 лет, из села Токарив Житомирской области.

В Донецкой области боевой снаряд попал в храм Украинской православной церкви, после чего она загорелась. Инцидент произошел в ночь на субботу, 6 июля. Снаряд попал в крышу Свято-Спиридоновская храма села Коминтерново Волновахского района Донецкой области.

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