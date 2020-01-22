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среда, 22 января 2020 18:30

ДНРовские разборки: ректор решил "убрать" целое министерство

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ДНРовские разборки: ректор решил &quot;убрать&quot; целое министерство
Мужчину выгнали из ОРДЛО в Украину Фото: Депо.юа

На оккупированном Донбассе россияне задержали так называемого ректора "Донбасской юридической академии" Сергея Гончарова.

Он якобы нанял киллера, чтобы ликвидировать так называемых руководителей министерства образования ДНР, пишут оккупационные СМИ.

"Он передал исполнителю личные данные, фотографии, адреса и маршруты передвижения жертв. Подробно рассказал об их распорядок дня и составил план убийства. Чтобы получить вознаграждение, киллер должен был предъявить Гончарову доказательства совершенного преступления, а затем немедленно покинуть территорию ДНР, - говорится в сообщении.

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Российские террористы ЛНР все чаще обустраивают минные поля без каких-либо предупреждений. В результате 18 января на одном из таких полей подорвался гражданский, получил тяжелые ранения.

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