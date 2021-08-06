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пятница, 06 августа 2021 12:08

ДНР существовала в Донецке с 2005 года и все об этом знали - писатель из Донбасса

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ДНР существовала в Донецке с 2005 года и все об этом знали - писатель из Донбасса
Писатель уехал из оккупации через четыре месяца. Фото предоставил Алексей Чупа

Украинский писатель из оккупированной Макеевки на Донбассе Алексей Чупа выехал оттуда в 2014 году накануне Иловайской трагедии.

Его книги "Бомжі Донбасу" и "10 слів про Вітчизну" вошли в длинный список премии Книга года. Финалист литературной премии им. Джозефа Конрада 2015 года.

Gazeta.ua рассказал о жизни на Донбассе и настроениях людей до оккупации.

"Война для меня стала логическим продолжением Майдана и всего, что было до этого. Режим Януковича - худшее, что случилось в независимой Украине. Быстро и безапелляционно сворачивались все институты свободы слова, мы превращались в Россию. Я развивался интеллектуально, а страна погружалась во мрак. Чувствовал, что мне в этом неуютно и некомфортно ", - рассказывает писатель.

На место пророссийской власти пришли пророссийские боевики, по словам Чупы.

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"Организация ДНР существовала в Донецке с 2005 года и все об этом знали. Они регулярно проводили малочисленные митинги. Без поддержки России так бы и остались ничтожными. Местные не верили, что может быть война. Я - тоже. Казалось, что это не вписывается в логику ".

Полное интервью с Алексеем Чупой читайте в журнале "Країна" за 5 августа.

Алексей Чупа прожил в оккупации четыре месяца. Выехал оттуда 22 августа. Это были дни перед Иловайской трагедией. Все выглядело так, что непризнанным республикам оставалось жить считанные недели. Украинская армия наступала со всех сторон, к нему на район начали прилетать снаряды. Взял отпуск, собрал вещи и уехал в Хмельницкую область к жене, гостившей у матери. Был уверен, что вернется уже в освобожденную Макеевку. Через несколько дней после приезда понял, что быстро этого не произойдет.

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