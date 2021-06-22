ДНР примет участие в фестивале "братских народов" вместо Украины

С 2014 года Украина игнорирует фестиваль "Славянское единство". Проходит при участии Беларуси и России. Фото: Брянские новости

На фестивале "Славянское единство" в этом году Украину заменит так называемая Донецкая народная республика.

Об этом сообщает "Радыё Свабода".

Мероприятия будут проходить преимущественно онлайн. В программе запланированы онлайн-спектакли Брянского театра юного зрителя и дворца искусств Бобруйска, Могилевского театра драмы и комедии, а также Донецкого республиканского молодежного театра из Макеевки. Также состоятся телеконференции с участием Гродненского театра кукол и Горловского городского театра кукол.

Фестиваль "Славянское единство" проводят с 1970-х у памятника "Три сестры", где сходятся границы Беларуси, России и Украины. Украина не принимает в нем участие с 2014 года, когда Россия оккупировала Крым и часть Донбасса, развязала войну.

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16 июня так называемый генеральный прокурор ЛНР Сергей Горенко заявил, что "республика" провела "следственные действия" с оппозиционным белорусским журналистом Романом Протасевичем. Посольство Украины в Беларуси обратилось в Минск за официальными объяснениями касательно этого заявления. "Никакой генпрокуратуры ЛНР не может быть по определению. Фактический контроль на временно оккупированных территориях в Луганской области осуществляет оккупационная администрация Российской Федерации", - заявил представитель министерства иностранных дел Олег Николенко.