Днем и ночью: у украинских летчиков проходят учения

На полигоне возле города Ровно проходят учения у авиации Сухопутных войск и Военно-морских сил ВС Украины.

Тренируются все категории летного и летно-подъемного состава, авианаводчики и офицеры боевого управления, сообщают в Минобороны.

Фото: Минобороны

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Экипажи вертолетов различных типов, в том числе Ми-24 и Ми-8, выполняют учебно-боевые задачи в сложных погодных условиях.

Пилоты совершенствуют навыки по высадке десанта, эвакуации и полетам на боевое применение ракетного и артиллерийско-пушечного вооружения с предельно малой высоты днем ​​и ночью.

Министр обороны Украины Степан Полторак подписал приказ об увеличении с 1 мая выплат за участие в ООС на Донбассе на 5 тыс. грн военнослужащим, находящимся на линии боевого соприкосновения.