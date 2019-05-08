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среда, 08 мая 2019 10:52

Бойцам ООС на передовой увеличили выплаты

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Бойцам ООС на передовой увеличили выплаты
Министр обороны Степан Полторак подписал приказ об увеличении с 1 мая выплат за участие в ООС на Донбассе. Фото: Минобороны.

Министр обороны Украины Степан Полторак подписал приказ об увеличении с 1 мая выплат за участие в ООС на Донбассе на 5 тыс. грн военнослужащим, находящимся на линии боевого соприкосновения, и на 1 тыс. грн — в других районах ООС.

"Минимальное денежное обеспечение военнослужащего-контрактника, который привлечен к участию в операции Объединенных сил, будет составлять на первой линии - 27,3 тыс. грн, в других районах проведения операции - 16,8 тыс., командира взвода - на первой линии от 31,1 тыс., в других районах - от 20,6 тыс., командира батальона - от 35,5 тыс. грн на первой линии и от 25 тыс. грн - в других районах", - говорится в сообщении на сайте Минобороны.

Так, командир бригады, который выполняет задачи на линии боевого соприкосновения, будет получать минимальное денежное обеспечение - 42 тыс. грн, а в других районах проведения операции - 31,5 тыс. грн.

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"Указанное повышение происходит в плановом порядке в пределах выделенных 2019-го в госбюджете средств на содержание Вооруженных сил по направлению расходов на выплату денежного довольствия военнослужащим и не требует дополнительного выделения бюджетных средств или перераспределения с других статей расходов", - подчеркнули в Минобороны.

Сотрудники СБУ разоблачили на взятке командира сводной роты сводного отряда одной из бригад Генерального штаба Вооруженных сил Украины, которые находятся в зоне проведения ООС.

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