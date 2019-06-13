Для ВСУ модернизируют самолеты Ан-26

Авиазавод возобновил два самолета для ВСУ / фото: Укроборонпром

Завод 410 ГА ускорил темпы по усилению Воздушных Сил Украины военно-транспортной авиацией.

"Благодаря работе ГП завода 2019 года военным уже передано 2 модернизированных Ан-26. На очереди - еще несколько бортов, которые поступят в украинскую армию", - говорится на сайте Укроборонпрома.

В ходе модернизации на Ан-26 проводится полный комплекс работ по восстановлению всех систем самолета. Обновленные системы связи, навигации, приборной и другой бортовой аппаратуры.

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Такое обновление позволяет Ан-26 совершать полеты на международных воздушных трассах и участвовать в совместных действиях с силами НАТО.

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