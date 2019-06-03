В Украине разработали уникальный беспилотник

В Украине разработали новый беспилотник / скрин

Украинская частная компания A.Drones разработала новый гибридный беспилотник вертикального взлета и посадки.

Эффектное видео испытаний было выложено на YouTube-канале разработчика БПЛА.

Грузоподъемность беспилотника составляет 5 кг, время полетное время до 2 ч, а крейсерская скорость 100 км/ч.

Благодаря системе вертикального взлета и посадки БПЛА не требует для запуска взлетной полосы или катапульты.

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Компания также ведет работы по созданию подобного БПЛА грузоподъемностью до 10 кг.. Такой дрон сможет использоваться как ударный и будет вооруженный небольшими высокоточными боеприпасами, которые корректируются в полете.

Разработали комплекс, который блокирует обычные и военные БЛА на расстоянии 1200 метров. Его выполнили в форме советской ружья.