В Украине разработали уникальный беспилотник

Украинская частная компания A.Drones разработала новый гибридный беспилотник вертикального взлета и посадки.
Эффектное видео испытаний было выложено на YouTube-канале разработчика БПЛА.
Грузоподъемность беспилотника составляет 5 кг, время полетное время до 2 ч, а крейсерская скорость 100 км/ч.
Благодаря системе вертикального взлета и посадки БПЛА не требует для запуска взлетной полосы или катапульты.
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Компания также ведет работы по созданию подобного БПЛА грузоподъемностью до 10 кг.. Такой дрон сможет использоваться как ударный и будет вооруженный небольшими высокоточными боеприпасами, которые корректируются в полете.
Разработали комплекс, который блокирует обычные и военные БЛА на расстоянии 1200 метров.
Его выполнили в форме советской ружья.
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