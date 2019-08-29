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пятница, 30 августа 2019 18:30

Для военных появилась новая награда

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29 августа впервые был награжден военнослужащих Вооруженных Сил Украины новой ведомственной наградой "За ранение".

Награждение прошло во время рабочего совещания с руководящим составом оборонного ведомства и ВСУ, сообщает Министерство обороны Украины.

Ею, в соответствии с приказом Министра обороны Украины, награждаются военнослужащие Вооруженных Сил Украины, которые получили ранения при защите государственного суверенитета и территориальной целостности нашего государства.

Автор: Минобороны
  Новая ведомственная награда - медаль "за ранения"
Новая ведомственная награда - медаль "за ранения"

Первым ведомственную награду получил начальник Киевского военного лицея имени Ивана Богуна Герой Украины генерал-майор Игорь Гордейчук.

Также ее получили 24 военных. Среди награжденных 9 полковников, 3 подполковника, 2 майоры, 1 капитан и 2 лейтенанты, 6 сержантов и 1 солдат.

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Медаль "За ранение" - круглая, с трезубцем, терновым венком и перекрещенными мечами на аверсе. Количество ранений и их степени тяжести определяются веточками, которые крепятся на ленте медали и планке. Легкие ранения сказываются белой или серебряной ветвью. Тяжелые - золотой и желтой.

28 июня президент Владимир Зеленский впервые присвоил звание Герой Украины с орденом "Золотая звезда".

Звание посмертно получил военный ВСУ, старший солдат Андрей Волоса с 24-й бригады им. короля Даниила.

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