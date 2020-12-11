Для Украины есть угроза со стороны Беларуси - СНБО

Лукашенко договорился с Путиным: Россия при первом запросе окажет помощь по обеспечению безопасности Беларуси. Фото: Reuters

Совет нацбезопасности и обороны видит опасность для Украины в возможности присутствия российских войск на территории Беларуси.

Об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" сказал секретарь СНБО Алексей Данилов.

"Ситуация в Беларуси опасна. Прежде всего потому, что Беларусь является партнером Российской Федерации (у них там по-другому все это называется). У них есть общие обязательства. У нас есть большое беспокойство по вопросу, если военные (РФ. - Gazeta.ua) зайдут на территорию Беларуси, для нас это будет вызов", - сказал он.

"Чисто военным путем мы сегодня не можем решить вопрос с Российской Федерацией. Речь идет не об ОРДЛО, а о Российской Федерации, которая держит там свое войско, свое оружие. Более того, там большая граница с Российской Федерацией, на которой они (военные. - Gazeta.ua) в большом количестве сегодня находятся", - отметил секретарь СНБО.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: От ареста Лукашенко до введения российских войск: Тихановская представила 6 сценариев для Беларуси

С 9 августа в Беларуси продолжаются протесты против режима Александра Лукашенко. После фальсифицированных выборов и провозглашения себя победителем он заявил, что договорился с главой России Владимиром Путиным об использовании общей группировки войск в случае угрозы с Запада. На днях Лукашенко одобрил обновленный план применения региональной группировки войск Беларуси и России.