Для Донбасса есть план "Б" - глава МИД Пристайко

Пристайко рассказал о плане для Донбасса. Фото: Укринформ

Министр иностранных дел Вадим Пристайко подтвердил, что Украина имеет "план Б" в вопросе проведения выборов на неподконтрольных территориях Донбасса.

Нужно учитывать вариант, если ОБСЕ не признает результаты выборов. "Решение ОБСЕ - это предохранитель правильности, честности и прозрачности проведения этих выборов. Если это не происходит, то мы вернемся в ту точку, в которой мы находимся сейчас с тем законом об особом статусе Донбасса, который существует уже на сегодняшний момент", - заверил глава МИД в эфире телеканала 1+1.

Он отметил, что перед принятием нового закона "Об особом статусе Донбасса" вряд ли будет проведен референдум.

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"На самом деле, этот регион сейчас действительно находится под особым статусом, который прописан в законе, который действует уже три года. Это хорошо, что эта дискуссия началась. Я не думаю, что это будет референдум", - сказал министр.

"План Б - это наши Вооруженные силы, наша экономика, наша полиция. Это все, что должно обеспечить мир и безопасность нашего государства", - указал глава МИД.

Напомним, 1 октября Украина согласовала так называемую формулу Штайнмайера на переговорах в Минске.