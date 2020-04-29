Детский лагерь превратили в масштабный схрон военной техники и оружия

Правоохранители выявили на территории Донецкой и Днепропетровской областей масштабный схрон военной техники и огромный арсенал оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса Генерального прокурора Украины.

Во время обысков в помещениях бывших городского клуба и детского лагеря обнаружили боевую машину пехоты БМП-2К, бронетранспортер БТР-70, противотанковую пушку МТ-12 "Рапира" (100 мм), 2 миномета 2Б11 (120 мм), миномет "Василек" (82 мм), противотанковое ружье Дегтярева (14,5 мм), 2 автоматических резьбовых артиллерийских орудия 2А42 (30 мм), 63 противотанковых управляемых ракетных комплекса 9К111 "Фагот", 2 пусковые установки для противотанковых управляемых ракет и ракеты к ним, станковый автоматический гранатомет АГС-17 (30 мм), ручной пулемет РПК (5,45 мм), 2 пулемета "Максим" (7,62 мм), 2 пулемета ПКТ (7,62 мм), пулемет ДШК (12,7 мм), 5 гранатометов РПГ-7, 5 подствольных гранатометов, 25 автоматов АК различных калибров и систем, 3 единицы оружия неизвестного образца калибра (7,62 мм и 12,7 мм) и пистолет АПС (9 мм).

Фото: Facebook/Офис Генерального прокурора

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Кроме этого, изъято около 100 тонн боеприпасов, в том числе несколько сотен 122 мм выстрелов к пушке Д-30, 1,5 тыс. мин калибра 120 мм, 300 единиц 100 мм выстрелов к пушке МТ-12 "Рапира", 1 тыс. 82 мм мин и 73 мм выстрелов ПГ-9С, 5 тыс. 30 мм выстрелов ВОГ-17М, сотни ручных противотанковых гранат типа РПГ-18, РПГ-22, РПГ-26, более 1 тыс. гранат типа Ф-1, РГД-5, РГН, РГО, десятки тысяч патронов калибра 12,7 мм, 14,5 мм, 23 мм, полмиллиона патронов калибра 5,45 мм и 7,62 мм, более 200 противотанковых и противопехотных мин типа ТМ, ОЗМ, МОН различных модификаций и много других боеприпасов и взрывчатых веществ.

Продолжаются следственные (розыскные) действия, направленные на установление происхождения указанного вооружения и причастных лиц.

Процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляли военные прокуроры Донецкого гарнизона Объединенных сил совместно с командованием Объединенных сил и ГУ Нацполиции в Донецкой области.

СБУ под процессуальным руководством Офиса генпрокурора блокировала финансирования терроризма через масштабное изготовление и реализацию алкогольной продукции.