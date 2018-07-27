Десятки танков и гаубиц - дрон ОБСЕ зафиксировал технику боевиков

Боевики используют кассетные боеприпасы и танки. Фото depo.ua

Беспилотник ОБСЕ зафиксировал 30 танков боевиков и обстрелы кассетными боеприпасами неподалеку Луганска.

"В неподконтрольных правительству районах на основе данных воздушного наблюдения обнаружено 30 танков вблизи села Круглик (31 км на юго-запад от Луганска)", - говорится в отчете ОБСЕ.

СММ констатировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях по сравнению с предыдущим отчетным периодом.

Кроме того, миссия обнаружила следы обстрела, характер которых указывает на использование кассетных боеприпасов, вблизи Новотошковского Луганской области.

Команда СММ еще раз посетила постоянное место хранения тяжелого вооружения в неподконтрольном правительству районе Луганской области, расположение которого соответствует линиям отвода, и заметила, что там не хватает 6 буксируваних и 3 самоходных гаубицы.

В неподконтрольном правительству районе Донецкой области наблюдатели еще раз посетили постоянное место хранения вооружения, расположенное за пределами линий отвода, и заметили, что там не хватает 11 танков (четырех Т-64 и семь Т-72).

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