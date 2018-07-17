"Денег на похороны и родственников нет" - показали ликвидированного боевика из Горловки

Фото: facebook

На Донбассе 11 июля ликвидировали боевика, 22-летнего Эльмира Лавринова.

Он "служил" наемником в террористическом отделе 9-го ошпмп, сообщил офицер ВСУ Анатолий (Штирлиц) Штефан в Facebook.

Отмечается, что Лавринов был родом из Горловки, 19 июня 1996 года рождения.

Кроме того, боевик был внесен в базу "Миротворца".

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После гибели террориста одноклассница рассказала, что у парня не осталось родственников и денег на похороны нет.

На Донбассе боевики в течение выходных потерпели небоевые потери. У террористов трое ликвидированных.