День на Донбассе начался с мин 120-го калибра. Что говорят в штабе ООС

Обстановка в районе проведения операции Объединенных сил контролируемая украинским воинами. Фото: facebook.com/pressjfo.news

За прошедшие сутки, 5 января, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня.

На Приазовье, неподалеку Гнутово и Водяного, вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь в сторону украинских позиций из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Вблизи Авдеевки - из ручного противотанкового гранатомета, а у Пищевика - из стрелкового оружия, сообщили в штабе ООС.

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С начала текущих суток, 6 января, зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня. Вблизи Водяного, что на Приазовье, российско-оккупационные войска вели огонь в сторону позиций наших защитников из минометов 120-го калибра, гранатометов различных систем, а также - крупнокалиберного пулемета. Среди украинских воинов боевых потерь и ранений нет.

Боевики обстреляли частный сектор населенного пункта Водяное. Обстрел велся из миномета калибра 120 мм. Одна из мин попала во двор, но никто из жителей не пострадал.