Дело Шеремета: суд оставил Грищенко в тюрьме

Инна Грищенко не отпустили из-под стражи. Фото: "Цензор"

Ветеранку Инну Грищенко "Пуму" суд оставил под стражей.

Ее подозревают в покушении на бизнесмена из Ивано-Франковской области в июле 2018 году, сообщает "Громадське".

Под его автомобиль подложили взрывное устройство. На нем нашли ДНК "Пумы". Голос Грищенко присутствовал в телефонных беседах, которые обнародовали в МВД по расследованию убийства Павла Шеремета.

Прокуратура просила продлить арест подозреваемой. Заявила о рисках побега Грищенко, препятствовании следствию, давления на потерпевших и свидетелей, уничтожения вещественных доказательств.

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Прокуроры заявили, что муж Инны Владислав Грищенко передавал жене записки с установками. Он также задержан и находится под стражей.

Защита подчеркивала, что факт наличия волос подозреваемого на взрывном устройстве не свидетельствует о том, что она его закладывала. Адвокат отметил необходимость медицинского обследования Инны Грищенко. У нее есть несовершеннолетняя дочь, которая фактически осталась сиротой.

Подозреваемая назвала дело давлением на волонтеров и добровольцев.

"Я так понимаю для себя, что идет какая-то подтасовка фактов для того чтобы создать группу. Потому что, когда такой резонанс, его надо поддерживать, чтобы не вляпаться, извините, в сортир", - сказала подозреваемая.

13 декабря Печерский районный суд в Киеве выбрал меры пресечения музыканту и добровольцу 41-летнему Андрею Антоненко, детский кардиохирург и волонтерке 40-летней Юлии Кузьменко и военной медсестре 26-летней Яне Дугарь. Первых двух арестовали на два месяца без права на залог. Дугарь отправили под круглосуточный домашний арест. За месяц до этого взяли под стражу супругов добровольцев, ветеранов войны 40-летнюю Инну и 41-летнего Владислава Грищенко. Их подозревают в организации и убийстве журналиста, исполнительного директора интернет-издания "Украинская правда" 44-летнего Павла Шеремета.