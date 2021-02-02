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вторник, 02 февраля 2021 21:29

Дело Шеремета: обвиняемым в убийстве продолжили меру пресечения

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Дело Шеремета: обвиняемым в убийстве продолжили меру пресечения
Андрея Антоненко оставили за решеткой. Фото: "Украинская правда"

Шевченковский районный суд Киева на 2 месяца продлил меру пресечения обвиняемым в убийстве журналиста Павла Шеремета.

Андрей Антоненко остается под арестом, Юлия Кузьменко - под домашним арестом. Против Яны Дугарь будет действовать мера пресечения в виде личных обязательств, сообщает "Цензор.нет".

Суд поддержал ходатайство стороны обвинения. Антоненко имеет возможность подать апелляцию.

Нардепы этого и предыдущих созывов Владимир Арьев, Николай Величкович, София Федина, Андрей Тетерев, Яна Зинкевич, Марина Ионова, Ирина Фриз подали в суд заявление о готовности взять его на поруки.

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К рассмотрению ходатайство прокуратуры о продлении срока меры пресечения суд продолжил рассмотрение дела по существу - исследование письменных материалов.

Следующее заседание суда назначено на 9 февраля, в 14:00.

У сержанта Сил специальных операций и музыканта "Риффмастра" Андрея Антоненко в СИЗО начали выпадать зубы. "Это все последствия пребывания в СИЗО. Здесь оказывается квалифицированная помощь врачей, но этого мало, нужны нормальные условия", - сказал Антоненко.

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