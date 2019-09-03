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вторник, 03 сентября 2019 15:11

Дело МН17: Нидерланды просят не отдавать ценного свидетеля россиянам

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Дело МН17: Нидерланды просят не отдавать ценного свидетеля россиянам
Boeing MH17 - гражданский самолет, сбитый русскими в небе над оккупированным Донбассом. Фото: Униан

Прокуратура Нидерландов призывает Украину не отдавать Владимира Цемаха России.

По словам председателя Международной следственной группы Фреда Вестербеке боевик является ключевым свидетелем по делу уничтожения Boeing MH17, сообщает NRC Handelsblad.

В статье отметили, что боевик является препятствием для обмена украинских политзаключенных на российских преступников.

Он направил соответствующее письмо в Генеральную прокуратуру Украины.

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В Украине прокомментировали заявление, сказали, что Цемах подозреваемый по делу в участии в НВФ, а не в падении самолета.

Добавили, что из-за этого Украина сама может решать выдавать его или нет.

Обмен удерживаемыми лицами между Украиной и Россией может состояться по новой схеме. Осужденных помилуют президентскими указами, а подследственных отправят в Украину и Россию с их копиями уголовных дел. За преступления будут судить заочно.

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Дата
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