Дело МН17: Нидерланды обвинили Россию в содействии бегству Цемаха

Шарнирная кукла Барби, которая принадлежала ребенку, погибшей во время сбивания Boeing MH17 российскими боевиками. Фото: birdinflight.com

Россия отказалась арестовывать Владимира Цемаха, которого Нидерланды подозревают в сбивании малайзийского Boeing MH17.

Запрос о задержании боевика отправили для того, чтобы он не убежал, пишут в пресс-службе нидерландской прокуратуры.

В письме отметили, что он является гражданином Украины, и на него не распространяются российские законы относительно невыдачи своих граждан.

"Государственная прокуратура несколько раз связывалась с российскими судебными органами и отмечала возможных рисках побега. Были признаки того, что Цемах хочет вернуться в Восточную Украину", - говорится в сообщении.

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Цемаха задержали сотрудники СБУ в конце июня в оккупированном Снежном, 4 июля 2019-го суд в Киеве принял его под стражу. В расследовательской группе Bellingcat утверждали, что Цемах был свидетелем катастрофы малайзийского Boeing. Тогда погибли все 298 человек, находившихся на борту, большая часть погибших была гражданами Нидерландов. По данным Bellingcat, будучи лично причастным к запуску ракеты, Цемах, вероятно, прятал зенитно-ракетный комплекс "Бук", с которого сбили MH17, и общался с членами его экипажа. 3 сентября 2019-го спикер совместной следственной группы Брехтье ван де Мосдейк сообщила, что прокуроры, которые расследуют катастрофу рейса MH17, хотят допросить Цемаха, поэтому нидерландская сторона предпочла, чтобы он находился в Украину и был "доступным для следствия". 7 сентября Украина выдала Цемах России в рамках обмена удерживаемыми лицами. 12 сентября дочь Цемаха заявила, что ее отец вернулся на временно оккупированную территорию Донецкой области. 2 ноября Цемах заявил, что Нидерланды предлагали ему гражданство в обмен на показания. В прокуратуре страны отказались комментировать заявление.