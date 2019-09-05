Дело МН17: международные следователи прокомментировали освобождение Цемаха

Владимир Цемах - командир комплекса "Бук", которым в 2014 году над Донбассом сбили гражданский самолет. Фото: Радио. Свобода

В Международной следственной группе, которая расследует сбивания малазийского самолета МН17, напомнили Украине о важности боевика Владимира Цемаха.

Напомнили, что перед передачей с ним хотели бы поговорить, говорит пресс-секретарь международной Совместной следственной группы (JIT) Брехтье ван де Мосдейк, сообщает Радио. Свобода.

"Это не означает, что расследование дела MH17 будет остановлено, оно будет продолжаться. Но нам жаль, если мы не сможем с ним поговорить", - отметила пресс-секретарь.

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Сторона обвинения не комментирует информацию о передаче России свидетеля по делу катастрофы MH17 Владимира Цемаха, которого сегодня суд освободил из-под стражи. Об этом заявил руководитель группы прокуроров Олег Пересада.