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вторник, 05 ноября 2019 17:42

Дело бракованных бронежилетов: 5 топ-чиновников Минобороны получили подозрения

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Дело бракованных бронежилетов: 5 топ-чиновников Минобороны получили подозрения
Чиновникам, которые поставили под угрозу жизни наших солдат, объявили о подозрении. Фото: новостной

Чиновников из Минобороны уличили в махинациях при закупке средств защиты ВСУ.

"Сегодня начали объявления подозрений пяти высокопоставленным чиновникам Минобороны Украины. Именно эти чиновники были и являются ответственными за прием и контроль качества вещевого имущества при его закупке, а также при производстве", - заявил директор ГБР Роман Труба во время брифинга , пишет ТСН.

Он рассказал, что злоумышленники, по предварительному сговору, закупили для наших военнослужащих некачественные бронежилеты, которые простреливаються.

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"Подозрения объявили генерал-майору, начальнику ГУ ВСУ, а также четырем чиновникам ГУ ВСУ. Это заместители управлений и начальник отдела", - добавил он.

Он уточнил, что речь идет об инциденте, который произошел в январе 2019 года.

Тогда были закуплены 20 тыс. бронежилетов "Корсар м3с 1-4" на сумму 176 млн гривен.

"Пластины были не обработаны, защитные пакеты не сшиты, по части бронежилетов, а именно имеющиеся пластины, вообще не проводились баллистические испытания, на часть партии не было лабораторных исследований", - рассказал глава ГБР, отметив, что чиновники Минобороны знали о том, что бронежилеты бракованные.

Также во время испытаний следователи обнаружили еще один недостаток - когда ткань бронежилетов намокала, то теряла свои непробиваемые свойства.

"В таких случаях чиновники были обязаны вернуть все бронежилеты и не подписывать акт приема-передачи. Однако они действовали совсем наоборот. Дали указание своим подчиненным принимать и дальнейшие партии бронежилетов. Речь идет о 7 тыс. бронежилетов стоимостью 61млн. гривен. Таким образом они не только нанесли ущерб государству, но поставили под угрозу жизни людей. И стоит отметить, что это происходило в условиях особого периода", - подчеркнул Труба.

Прокурор ГПУ уточнил, что речь идет о генерал-майора Дмитрия Марченко.

В Государственном бюро расследований обнародовали разговор работников Министерства обороны, которые закупили бронежилеты "Корсар М3с" 1-4 класса защиты.

В ГБР утверждают, что эти люди знали, что закупленное оборудование простреливается, сообщили в пресс-службе ведомства.

Технолог сообщила руководителю структурного подразделения Минобороны о несоответствии продукции техническим требованиям.

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