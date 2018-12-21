"Делают нищими", - рассказали о заработках украинцев в России

Дончан, яки выехали в Россию на заработки, унижают и оставляют без денег. Фото: 5 канал

Работников из оккупированного Донбасса в России делают нищими и вытесняют в отдаленные регионы страны.

Большинство из них едут за Урал или возвращаются назад, рассказал политический эксперт Николай Давидюк телеканала Zik.

"Значительно уменьшилось количество украинский, которые туда уезжают. В свое время в мирной ситуации Россия имела там несколько миллионов. Сегодня же несколько сотен тысяч.

Их завезли на Дальний Восток, там они работы не нашли, потом выезжали в Китай, искали работу в Гонконге. Понятно, что для многих это было безуспешно. Поэтому уже через Беларусь возвращались на территорию неоккупированной Украины и пытались обживаться уже там.

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Их обдирали, обманывали, пайки, которые собирали в дорогу с какой тысячей долларов, у них забирали. К тому же, очень часто это происходило еще на границе. Их просто делали нищими и пускали по белу свету. Со временем они все равно возвращались в Украину и часто - с месседжем, что им здесь еще и виноваты ", - сказал эксперт.

За 5 лет войны Донбасс превратился в мертвую экономическую зону. Регион полностью уничтожен, а предприятия там больше работать не могут.