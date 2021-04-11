Действия РФ на границе Украины напоминают 2014 - США

Было отмечено, что отсутствие прозрачности со стороны РФ "свидетельствует о том, что нынешние военные учения является ни рутинным, ни запланированными". Фото из открытых источников

Соединенные Штаты обеспокоены отказом Россию объяснить в ОБСЕ свою необычную военную активность у границы с Украиной, которая напоминает ситуацию 2014 года.

Было указано на то, что беспокойство Украины по поводу военной деятельности и намерений России - "вполне реально": "В 2014 году Россия также не предоставила детальную информацию о своей необычной военной деятельности на границе Украины в ответ на запрос Украины в соответствии с пунктом 16 Венского документа, а также отказалась участвовать в заседаниях для ответа на беспокойство Украины. в 2014 году быстро стало понятно, что беспокойство Украине были обоснованным ".

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Миссия США при ОБСЕ выразила обеспокоенность по поводу того, что "Россия отказывается выполнять обязательства, которые она взяла на себя в соответствии с Венским документом 2011 года". Было отмечено, что отсутствие прозрачности со стороны РФ "свидетельствует о том, что нынешние военные учения является ни рутинным, ни запланированными".

"Эта продолжающаяся провокационная военная деятельность России снижает доверие и усиливает напряжение, а также вызывает вопросы относительно намерений, особенно учитывая историю событий с 2014 года", - заявили в миссии США в ОБСЕ.

Ключевые союзники в НАТО, которые помогают Украине в противостоянии российской агрессии, провели онлайн-встречу по поводу ситуации на Донбассе. Страны Альянса сошлись на том, что РФ "подрывает деэскалацию напряженности, достигнутую в рамках соглашения при посредничестве ОБСЕ от 27 июля прошлого года".