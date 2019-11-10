Данные соцопроса жителей ОРДЛО были отредактированы - Сивохо

Сергей Сивохо, который является советником секретаря Совета нацбезопасности и обороны по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса, выразил недоверие относительно обнародованного соцопроса, проведенного на оккупированных территориях Донбасса.

Говорит, что опрос проводился не иначе, как дистанционно или по согласию "власти ЛДНР", а значит его данные были отредактированы.

"Все, кто в теме, знают, что опрос face-to-face 1600 респондентов по структурированной анкете в домохозяйствах и не пообщаться затем с "МГБ" непризнанных республик невозможно. Соответственно, либо этот опрос проводился дистанционно, что умаляет его значимость, или оно было согласовано с властями так называемых "ЛДНР", а следовательно – отредактировано в нужном ключе," - написал Сивохо в Фейсбук.

Советник секретаря СНБО также отметил, что исследования явилось сразу после заявления партии "Голос" о том, что Украина должна выйти из Минского процесса и заморозить ситуацию на неподконтрольных территориях.

Он отметил, что "кому-то очень не хочется мира и возвращения украинских территорий. А в случае с выходом из минского процесса – выигрывает только Россия, сможет наконец избавиться от санкций и продолжить активно заниматься "брошенными Украиной территориями".

Сивохо подчеркнул, что мирный процесс необратим и разведения войск в Петровском является подтверждением этого факта.

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Опрос проводился Украинским институтом будущего и "Зеркалом недели. Украина" при участии компании "Нью Имидж Маркетинг Групп" с 7 по 31 октября 2019 года. Авторы утверждают, что опрошено 1606 респондентов: 800 – неподконтрольной части Луганской и 806 – в неподконтрольной части Донецкой областей.