Дания выделяет $9,2 млн для Донбасса

Дания выделяет Украине почти 10 млн долларов для правовой помощи в Донбассе / фото: НВ

Правительство Дании выделит $9,2 млн (79 млн грн - Gazeta.ua) на программу развития ООН в Украине на условиях совместного финансирования мероприятий по развитию.

"Этот вклад является началом нового этапа углубленного сотрудничества в рамках реализации нового проекта" Эффективное управление и привлечение граждан для достижения правосудия, безопасности, защиты окружающей среды и социальной сплоченности в восточной Украине на период 2018-2021 годах", - отмечается в заявлении ООН.

Деньги выделяют на бесплатную правовую помощь под эгидой ООН.

"Благодаря финансовой поддержке Дании ПРООН сможет способствовать усилению влияния общественных организаций и органов местного самоуправления на востоке Украины, которые занимаются темами прав человека и обеспечения возможности для всех граждан пользоваться своими основными правами, иметь доступ к правосудию и активно привлекаться к принятию решений", - подчеркнули в заявлении.

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Глава Белого дома Дональд Трамп подписал согласованный американским парламентом бюджет для Пентагона. Он предусматривает предоставление Украине $ 250 млн на оборону.