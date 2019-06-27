Что такое Колокол памяти, и почему он раздается

Колокол памяти - элемент мемориала Зал памяти, построенной для чествования украинцев которых убили русские на Донбассе. Фото: Минобороны

В Министерстве обороны Украины почтили военнослужащих, которые в этот день, но в разные годы войны отдали свои жизни за независимость Украины.

Колокол памяти звенел 3 раза, именно столько украинцев погибло от рук русских захватчиков, сообщают в Минобороны.

Старший солдат Александр Викторович Серебряков отдал свою жизнь за нашу свободу в 2014 году.

Солдат Тарас Николаевич Новоселов погиб от действий российского оккупанта на Донбассе в 2016 году.

Генерал-майор Максим Михайлович Шаповал, мужественный защитник Украины до 2017 года защищал европейский выбор Украинцев.

На чествовании присутствовали руководство оборонного ведомства, исполняющий обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун, офицеры и работники структурных подразделений Минобороны, Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, военнослужащие Киевского гарнизона и воспитанники Киевского военного лицея имени Ивана Богуна.

Они почтили погибших минутой молчания и возложили цветы к стеле.

"Вечная память Героям, павшим в боях за нашу свободную, независимую Украину", - пишут в Минобороны.

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Зал памяти создали после начала войны, чтобы чествовать военнослужащих Вооруженных Сил Украины, которые погибли за свободу, независимость и территориальную целостность Украины, мировой мир и порядок.

Внутри зала, на специальном подиуме, расположили Книгу памяти, в которую записывают тех, кто погиб в этот день за все годы российского вторжения. Один разворот - один день.

Всего в Книге осталось 32 разворот, то есть 32 дня без потерь. Во все остальные дни ВСУ несли потери.

У здания находится церемониальная площадка с Колоколом Памяти. К нему прикриплений элемент брони, простреленный россиянами как упоминание о тех, кто в течение 5 лет ежедневно обстреливает и убивает наших защитников.

Поминальный ритуал осуществляют каждый день - в колокол памяти отражают количество погибших защитников. Один удар - один погибший.

Церемония выглядит следующим образом: по сигналу трубы по периметру размещается рота Почетного караула. Отдельная группа становится к стеле с Колоколом, а другая - в Книгу.

Здесь ежедневно происходит церемония военнослужащих, внесенных в Книгу Памяти. По сигналу трубы начинается выдвижение роты Почетного караула. Стражи размещаются по периметру комплекса, а две отдельные группы становятся к стеле с колоколом и в Книгу Памяти. После этого труба и барабан выполняют произведение "Селенция", которая ему является призывом к тишине. Командир стражи перелистывает страницы пока не доходит до требуемого дня. Диктор зачитывает имена погибших.

"Обходить годы, и десятилетия, а торжественный ритуал памяти погибших оставаться неизменным, и напоминать всем об уважительном отношении государства и украинского народа к своим погибших защитников, в свою армию", - пишут Минобороны.

За прошедшие сутки на Донбассе началось разведение сил от линии разграничения. При этом в течение суток 7 украинских военнослужащих получили ранения. Вооруженные формирования Российской Федерации 39 раз нарушили режим прекращения огня. Из них 13 раз - с применением запрещенных Минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 и 82 мм. Противник открывал огонь по нашим защитникам из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.