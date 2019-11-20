Что Путин думает о Зеленском

Путину нравится Зеленский. Фото: stopcor.org

Президент России Владимир Путин считает, что Владимир Зеленский является "истинным и сипатичним мужчиной".

Зеленский хочет улучшить ситуацию на Донбассе, заявил Путин во время форума "Россия зовет!".

"Какие у меня отношения с Зеленским? Никаких.Я его не видел никогда. Я с ним не знаком. Мы по телефону разговариваем. Мне кажется, что он симпатичный человек и истинный", - сказал он.

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Также Путин сказал, что для него неприйнятно просматривать Минские соглашения по поводу урегулирования ситуации на Донбассе.

"Мы видим, что там (в Украине) постоянно поднимаются вопросы, которые с точки зрения урегулирования на Донбассе мы считаем неприйнятними и контрпродуктивными. И еще: принятий Радой, парламентом страны закон об особом статусе Донбасса должен быть заменен каким-то другим законом, на что президент Зеленский сказал, что, наверное, это можно сделать, но не знает, как. Ну, как нужно оценивать такие заявления? Для меня это непонятно. Думаю, что и для вас это непонятно ", - сказал Путин.

Он рассчитывает на то, что украинские войска не вернуться в так называемые "серые зоны" на Донбассе.

"Мы уже слышали от некоторых политических деятелей о том, что в эти зоны, откуда ушли войска, должни завести национальную гвардию и полицию. Да, конечно, на этих территориях нужно поддерживать правопорядок. Но мы хорошо знаем, что украинская национальная гвардия в значительной степени била сформирована из так называемых националистических батальонов ", - сказал Путин.

По его словам, возможний возврат на линию разграничения сил Нацгвардии Украины только ухудшит ситуацию и вызовет "зеркальный ответ" Донбасса.

Если Украина введет на участки разведения сил на Донбассе свою полицию и Нацгвардию, то оккупанты также поставят туда свои формирования. Об этом заявил российский президент Владимир Путин журналистам после саммита БРИКС в Бразилии.