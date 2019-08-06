Что приготовила Россия для главаря ДНР Пушилина

Россия хочет ликвидировать Пушилина на Донбассе. Фото: images.unian.net

Россия собирается отправить в ДНР свою комиссию.

Она должна расследовать, куда главари оккупированной территории потратили деньги, в частности Денис Пушилин, написал пользователь Фашик Донецкий в блоге для "Обозревателя".

По его словам, он это узнал от инсайдеров военной разведки.

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Блогер утверждает, что Россия ликвидирует Пушилина за кражу денег, которые выделила из бюджета. Обвинить в этом планируют украинских военных.

"Пушилина с вероятностью 99% убьет "диверсионная группа" хунты, потому комиссия по РФ выдаст "черную метку" ммм-щику из Макеевки", - пишет Фашик Донецкий.

Главарь ДНР Денис Пушилін заявил, что не верит в объявленное перемирие на Донбассе и назвал его "относительным".