Что нужно сделать, чтобы вернуть Крым с Донбассом

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Во время деоккупации Донбасса и аннексированного Крыма должны прекратить огонь, создать демилитаризованную зону, реформировать ВСУ, обновить избирательное законодательство и отстроить экономику.

И для того, чтобы начать первые действия, необходимо прекратить огонь на Донбассе минимум на полгода, сообщил председатель парламентской фракции "Голос" Сергей Рахманин.

После того, как перестанут стрелять, должны начаться переговоры с участием посредников по созданию демилитаризованной зоны.

"Ее параметры, координаты могут уточняться, но наверное, это должно быть полоса шириной минимум в 2,5 км. Прекращение боевых действий по обоюдному согласию должен продолжаться не менее двух лет. Причем, в случае нарушения условий, создается временная административная полоса", - пояснил Рахманин.

По мнению политика, эта полоса должна быть подконтрольной Украине. На ней должны действовать международные наблюдатели или полицейская миссия. После этого должны увеличить экономическую привлекательность приграничных областей Донбасса и Крыма, затем - провести переговоры по оккупированным зонам с Россией.

Также "Голос" отмечает необходимость реформирования ВСУ, которые очень сложно реализовать в условиях войны.

По мнению Рахманина, такой план придется воплощать около 5 лет. Его концепцию создала партия "Голос", и представит на следующей неделе.

Также председатель парламентской фракции добавил, что для воплощения такого плана необходима поддержка большинства Верховной Рады.

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Правительство осознает, что в результате выборов на территории оккупированного Донбасса к власти могут прийти главари боевиков и занять ведущие посты.