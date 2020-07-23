Что нужно для победы над Россией в открытом противостоянии

"Нужно повышать цену военных действий для России" - аналитик Тарас Чмут. Фото: Тарас Подолян

Сколько продержимся в открытом противостоянии с Россией, зависит от сил и средств, которые задействует враг. Также от позиции западных стран и тактики, которую выберет Украина и командиры на местах, говорит военный аналитик Тарас Чмут. Хорошо спланированные операции могут провалиться из-за некачественного выполнения.

"Речь не о количестве танков и ракет. Это глобальная система, ее важной составляющей является экономика. Если Россия нанесет ракетно-бомбовый удар по мостам через Днепр - теряем стратегические объекты инфраструктуры. Под давлением Запада через три дня боевые действия могут остановиться, но экономические последствия Украины разгребать года три ", - объясняет.

Однако, ни один километр украинской земли не дастся врагу бесплатно.

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"Нам нужно повышать эту цену до вторжения. Для России стоимость людей или железа невелика. Другое дело - потопить большую часть Черноморского флота, который обеспечивает ее действия в Средиземном море. Им придется перебрасывать туда Балтийский и Северный флоты, Каспийскую флотилию. Это означает ослабление на тех направлениях. Блокировка счетов в европейских банках - тоже цена. Надо договариваться с партнерами, чтобы давили ".

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Нам надо активнее наращивать качество Вооруженных сил. Украина с 2014-го наращивала численность: развернули новые бригады, восстановили технику. Но армия в РФ все равно больше