Covid-19: сообщили последние данные о больных в ВСУ

В украинской армии обнаружили 25 новых случаев коронавируса. Фото: Facebook

В рядах Вооруженных сил Украины за прошедшие сутки обнаружили 25 больных Covid-19.

Из них в учреждения здравоохранения госпитализировали 7 человек. Они получают необходимое лечение. Об этом сообщает командование Медицинских сил ВСУ.

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В общем коронавируса болеют 768 военнослужащих. На лечении дома под наблюдением медицинской службы находится 18 человек. За время пандемии выздоровели - 14439 человек.

На изоляции находится 128 человек. В 14 военных изоляция заканчивается в ближайшие трое суток.

За последние сутки в Украине обнаружили 3915 новых больных коронавирусом. Всего, по состоянию на утро 24 января, имеем 1191812 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19. Из них 21 861 летальных. 83 пациентов умерли за последние сутки. Преодолели болезнь 947514 пациентов, из них за последние сутки - 5407.