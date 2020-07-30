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четверг, 30 июля 2020 07:26

Чинят дома, разминируют территории и тушат пожары: чем занимаются армейцы с начала перемирия

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Чинят дома, разминируют территории и тушат пожары: чем занимаются армейцы с начала перемирия
Армейцы на Донбассе разминируют территории, чинят дома и тушат пожары. Фото: facebook.com/MinistryofDefence.UA

За минувшие сутки зафиксирован один выстрел из подствольного гранатомета со стороны вооруженных формирований Российской Федерации вблизи населенного пункта Новолуганское. Этот выстрел нос провокационный характер и был неприцельным, поэтому наши воины огонь в ответ не открывали.

С начала этих суток враг совершил очередной провокационный обстрел вблизи Новотошковского, использовав для этого подствольные гранатометы и стрелковое оружие. Огонь не открывался. Об этом сообщили в штабе операции Объединенных сил.

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"Ситуация остается полностью контролируемой украинским воинами. С начала вступления в силу режима прекращения огня раненых и погибших воинов из состава Объединенных сил нет. Военнослужащие Вооруженных Сил Украины и других составляющих сил обороны выполняют свои задачи по назначению", - говорится в сообщении.

Отмечается, что армейцы по заявкам местных администрации ремонтируют поврежденные артиллерийскими обстрелами дома. Подразделения ГСЧС из состава Объединенных Сил нашли 76 неизвестных взрывных устройств и разминировали более 5 га только за прошедшие сутки. Пожарные из состава ОС за сутки потушили 33 пожара. Никто из мирных жителей не пострадал.

А на контрольных пунктах выезда-выезда личный состав ОС оказал медицинскую и другую помощь более 20 гражданам Украины.

В ночь на понедельник, 27 июля, в 00:01 на линии разграничения на Донбассе начался режим полного и всеобъемлющего прекращения огня. Об этом 22 июля договорились представители Трехсторонней контактной группы. Не стрелять договорились до полного урегулирования вооруженного конфликта на Донбассе.

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30
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