Чиновники должны регулярно посещать передовые позиции ВСУ - Зеленский

Зеленский посетил позиции военных, на которых погибли бойцы. Фото: АП

Представители органов власти должны регулярно посещать передовые позиции ВСУ в Донецкой и Луганской областях, заявил президент Владимир Зеленский.

"Украинские чиновники должны быть здесь. Хотя бы по очереди. Это очень важно. Важно, прежде всего, военным. Важно понимание, что их поддерживает власть, власть не прячется в кабинетах, а находится там, где действительно сложно. Там, где действительно люди - герои. Там, где действительно люди решают судьбу Украины, защищая ее. Кто будет работать в высоких кабинетах, если некому будет защищать страну?" - сказал Зеленский, сообщает пресс-служба ОП.

Он заявил об обострении ситуации безопасности в районе ООС. По позициям украинских военных ведут огонь вражеские снайперы.

"Мы проезжаем по всем этим точкам, где за последний период - с 1 января - крупнейшая эскалация и наибольшее количество осложнений с режимом "тишины", наибольшее количество раненых и погибших", - отметил глава государства.

Добавил, что с начала года погибли 26 украинских воинов.

Президент побывал на позициях украинских военных в 80 м от противника. На этом участке фронта военных постоянно обстреливают снайперы, территорию вокруг заминировали.

На другом участке за последние 2 недели эскалации погибли защитники Украины.

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"Очень сложный участок. Четверо наших военных были убиты оккупантами. Еще двое были ранены. То есть шесть человек. К сожалению, была такая ситуация, один военный помогал и спасал их, и погиб - подорвался на мине", - подчеркнул Зеленский.

Президент Владимир Зеленский посетил позиции на переднем крае обороны, где зафиксировано наибольшее количество нарушений режима прекращения огня. Об этом сообщил сайт главы государства в четверг. Зеленский пообщался с военными, которые служат на боевых позициях. Защитники рассказали президенту о ситуации на фронте.