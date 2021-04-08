Чиновники должны регулярно посещать передовые позиции ВСУ - Зеленский

 
Ексклюзивы
1/5
Вандалы повалили памятник хану, который правил на территории нынешней Украины
Вандалы повалили памятник хану, который правил на территории нынешней Украины
2 Просмотров: 1620
В каком возрасте стоит отдавать детей в школу
В каком возрасте стоит отдавать детей в школу
Просмотров: 522
Драма о мести насильнику получила основные номинации "Оскара"
Драма о мести насильнику получила основные номинации "Оскара"
Просмотров: 612
Поддержка снижается. Зеленский решил действовать простым способом
Поддержка снижается. Зеленский решил действовать простым способом
Просмотров: 873
Заявления Мендель о языке вредят национальным интересам Украины - Шамайда
Заявления Мендель о языке вредят национальным интересам Украины - Шамайда
6 Просмотров: 1188
В Киеве умирают 85% больных коронавирусом, которые подключены к аппаратам ИВЛ
В Киеве умирают 85% больных коронавирусом, которые подключены к аппаратам ИВЛ
Просмотров: 1836
Суд назвал незаконным поиск плагиата в диссертации министра
Суд назвал незаконным поиск плагиата в диссертации министра
Просмотров: 261
Надо спешить с приватизацией. Есть шанс получить хорошую цену – экономист
Надо спешить с приватизацией. Есть шанс получить хорошую цену – экономист
1 Просмотров: 315
"Бессовестные. Оскорбляете людей "- киевляне штурмовали метро и кричали на полицию
"Бессовестные. Оскорбляете людей "- киевляне штурмовали метро и кричали на полицию
Просмотров: 927
Очереди, ссоры и поддельные пропуски: что происходит на входах в метро
Очереди, ссоры и поддельные пропуски: что происходит на входах в метро
Просмотров: 2215
Фото
Все фото
10
6
6
8
3
Зеленский побывал на передовой
Зеленский побывал на передовой
Россия разбила большой военный лагерь у украинской границы
Россия разбила большой военный лагерь у украинской границы
&quot;Он пополнил ряды ангельского войска&quot; - простились с погибшим на Донбассе воином
"Он пополнил ряды ангельского войска" - простились с погибшим на Донбассе воином
Вблизи Крыма вертолеты ВСУ поднялись в небо: фоторепортаж с боевых учений
Вблизи Крыма вертолеты ВСУ поднялись в небо: фоторепортаж с боевых учений
Местный житель во время обстрела получил ранения
Местный житель во время обстрела получил ранения
Видео
Все видео
Террористы захватили Донецк
Террористы захватили Донецк
"Пошел бы он на х**" - дончан спросили о их главаре
"Пошел бы он на х**" - дончан спросили о их главаре
Появилось видео обстрела на Донбассе - оккупанты бьют запрещенным калибром
Появилось видео обстрела на Донбассе - оккупанты бьют запрещенным калибром
Саперов расстреляли из засады: кем были 10 погибших в зоне ООС в марте
Саперов расстреляли из засады: кем были 10 погибших в зоне ООС в марте
Россия обречена быть украинским противником – Казарин
Россия обречена быть украинским противником – Казарин
Интервью
1/5
Электричество, газ и тепло в украинцев должны были исчезнуть, но все сикось-накось работает – экс-министр ЖКХ
Электричество, газ и тепло в украинцев должны были исчезнуть, но все сикось-накось работает – экс-министр ЖКХ
Просмотров: 396
Бардак и хаос. Переболеют все - эксминистр про работу МОЗ
Бардак и хаос. Переболеют все - эксминистр про работу МОЗ
Просмотров: 324
Стоит ли родителям вмешиваться в споры детей
Стоит ли родителям вмешиваться в споры детей
Просмотров: 279
Как с самого раннего возраста воспитать самостоятельность - советы специалиста
Как с самого раннего возраста воспитать самостоятельность - советы специалиста
Просмотров: 261
Где за границей отдохнуть вдвоем за 20 тыс. грн
Где за границей отдохнуть вдвоем за 20 тыс. грн
Просмотров: 1791
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
08 апреля 2021
Просмотров: 216
Чужі
Менша донька слухає онлайн лекцію із мовознавства. Викладач розповідає про старообрядців із Вилкового на Одещині. — Я теж була в їхніх ...
четверг, 08 апреля 2021 21:27

Чиновники должны регулярно посещать передовые позиции ВСУ - Зеленский

  Комментировать
Чиновники должны регулярно посещать передовые позиции ВСУ - Зеленский
Зеленский посетил позиции военных, на которых погибли бойцы. Фото: АП

Представители органов власти должны регулярно посещать передовые позиции ВСУ в Донецкой и Луганской областях, заявил президент Владимир Зеленский.

"Украинские чиновники должны быть здесь. Хотя бы по очереди. Это очень важно. Важно, прежде всего, военным. Важно понимание, что их поддерживает власть, власть не прячется в кабинетах, а находится там, где действительно сложно. Там, где действительно люди - герои. Там, где действительно люди решают судьбу Украины, защищая ее. Кто будет работать в высоких кабинетах, если некому будет защищать страну?" - сказал Зеленский, сообщает пресс-служба ОП.

Он заявил об обострении ситуации безопасности в районе ООС. По позициям украинских военных ведут огонь вражеские снайперы.

"Мы проезжаем по всем этим точкам, где за последний период - с 1 января - крупнейшая эскалация и наибольшее количество осложнений с режимом "тишины", наибольшее количество раненых и погибших", - отметил глава государства.

Добавил, что с начала года погибли 26 украинских воинов.

Президент побывал на позициях украинских военных в 80 м от противника. На этом участке фронта военных постоянно обстреливают снайперы, территорию вокруг заминировали.

На другом участке за последние 2 недели эскалации погибли защитники Украины.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Гаагский трибунал направили материалы о военных преступлениях России

"Очень сложный участок. Четверо наших военных были убиты оккупантами. Еще двое были ранены. То есть шесть человек. К сожалению, была такая ситуация, один военный помогал и спасал их, и погиб - подорвался на мине", - подчеркнул Зеленский.

Президент Владимир Зеленский посетил позиции на переднем крае обороны, где зафиксировано наибольшее количество нарушений режима прекращения огня. Об этом сообщил сайт главы государства в четверг. Зеленский пообщался с военными, которые служат на боевых позициях. Защитники рассказали президенту о ситуации на фронте.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Чиновники должны регулярно посещать передовые позиции ВСУ - Зеленский». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
08
апреля

Похороны Папы-славянина были самыми массовыми в истории человечества

Полиция не позволила жениться Николаю Костомарову

На Солнце обнаружили самое большое пятно

Депортировали 6 тыс. членов религиозных общин

Церковь хотела отменить гонки "Формулы-1"

В Багдаде погиб украинский оператор

Состоялся первый "Всемирный конгресс цыган"

Разбомбили сельскую школу

Умерла первая женщина-премьер и "Железная леди"

Самое читаемое
Кличко выдал очередной &quot;шедевр&quot; в прямом эфире
Кличко выдал очередной "шедевр" в прямом эфире
 3 Просмотров: 25849
Переговоры из Минска перенесут. Кравчук назвал страну, где будет встречаться ТКГ
Переговоры из Минска перенесут. Кравчук назвал страну, где будет встречаться ТКГ 3 Просмотров: 13707
Аж мурашки по коже: вещи, которые могут раздражать любого - фото
Аж мурашки по коже: вещи, которые могут раздражать любого - фото
15
 Просмотров: 12141
Пышногрудая экс-велосипедистка устроила горячую фотосессию топлесс
Пышногрудая экс-велосипедистка устроила горячую фотосессию топлесс
10
 Просмотров: 12061
Умерла первая женщина-премьер и &quot;Железная леди&quot;
Умерла первая женщина-премьер и "Железная леди"
 Просмотров: 11530
Донбасс
На границе с Украиной Россия сосредоточила наибольшее количество войск с 2014 года
На границе с Украиной Россия сосредоточила наибольшее количество войск с 2014 года
Задержали боевика ЛНР, который устроился в сервисный центр МВД
Задержали боевика ЛНР, который устроился в сервисный центр МВД Просмотров: 504
Обстоятельства меняются. НАТО может принять под флаг Украину - эксперт
Обстоятельства меняются. НАТО может принять под флаг Украину - эксперт
 Просмотров: 738
Россия пригрозила Украине "началом конца" и объявила дату "нормандской встречи"
Россия пригрозила Украине "началом конца" и объявила дату "нормандской встречи" 1 Просмотров: 2340
Россия пыталась протолкнуть Януковича к работе в ТКГ
Россия пыталась протолкнуть Януковича к работе в ТКГ Просмотров: 351
Больше всего комментируют
6
Миссия ОБСЕ подтвердила гибель ребенка в ОРДЛО
3
Переговоры из Минска перенесут. Кравчук назвал страну, где будет встречаться ТКГ
3
Правозащитники обеспокоены систематическим нарушением прав человека в Украине
3
Кличко выдал очередной "шедевр" в прямом эфире
3
О деятельности Семенченко знали в СБУ
Голосов: 10819
Голосование Возможен ли мир на Донбассе за "формуле Штайнмайера" (выборы + отвода войск + амнистия боевиков + особый статус Донбасса)?
  • Так, пора заканчивать войну любыми способами
  • Нет, мир будет только после победы
  • Нужно дальше проводить переговоры и привлечь к ним США
  • Война в Украине закончится только после возвращения Крыма
  • Ваш вариант (в комментариях)
Просмотреть