Четыре обстрелы, один погибший - сообщили последние новости Донбасса

На обстрелы российско-оккупационных войск наши защитники открывали огонь. Фото: ООС

За 23 августа 2021 года в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировали нарушения режима прекращения огня четыре раза.

Вблизи Водяного возле Донецка враг обстреливал украинские позиции из минометов 120-го калибра, сообщает штаб ООС.

Враг открывал огонь из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия у Марьинки. Российские оккупанты у Широкино благодаря помощи БПЛА типа "квадрокоптер" минировали территорию дистанционно. Также на Луганщине зафиксировали, как пролетал беспилотник врага типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

Из-за обстрела оккупанта один украинский боец ​​получил огнестрельное ранение, из-за которого погиб.

На обстрелы российско-оккупационных войск наши защитники открывали огонь. Обо всех фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ.

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По состоянию на 7 часов утра 24 августа, нарушений режима прекращения огня не было. Украинские воины контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил с отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации.

22 августа на Донбассе во время обстрела погиб украинский военнослужащий лейтенант Юрий Михайлов.