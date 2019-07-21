Четверо военных подорвались на взрывчатке - двое погибли

Двое бойцов получили ранения несовместимые с жизнью. Скончались на месте подрыва. Фото: prm.ua

Двое украинских военных подорвались на неизвестном взрывном устройстве, установленном диверсионной группой боевиков в районе населенного пункта Счастье. Они погибли.

Еще двух воинов эвакуировали в больницу, сообщает пресс-служба ООС в Facebook.

"Сегодня около 8:25 во время выдвижения на наблюдательный пост взводного опорного пункта в районе населенного пункта Счастье подорвались на неизвестном взрывном устройстве, установленном диверсионно-разведывательной группой противника, два военнослужащих", - говорится в сообщении.

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Бойцы получили ранения, несовместимые с жизнью. Скончались на месте подрыва.

Состояние здоровья еще двух пострадавших называют удовлетворительным.

20 июля боевики 26 раз нарушили режим прекращения огня. Из них 12 раз применяли запрещенные Минскими соглашениями артиллерийские системы калибра 122 мм, минометы калибра 120 и 82 мм.