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четверг, 16 мая 2019 13:32

Чешский коммунист заставил министра МИД оправдываться

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Чешский коммунист заставил министра МИД оправдываться
Чешский коммунист поехал на поклон к Пушилину и получил выговор. Фото: 24tv.ua

Министр иностранных дел Чехии Томаш Петршичек публично осудил визит коммуниста Зденека Ондрачека на оккупированный Донбасс.

"Депутат Ондрачек позорит Чехию. Во время этого визита он официально не представлял Чешскую республику. Кроме видео с этим" успехом ", я не знаю, какова была цель его поездки", - написал министр в Twitter.

К посту он приобщил видео так называемых торжеств по случаю 5-й годовщины появления ДНР. На нем видно, как Ондрачек приехал в центр оккупированного Донецка под чешскими флагами. Там его встретил главарь ДНР Денис Пушилин.

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Посол Украины в Чехии Евгений Перебийнис поблагодарил министра МИД Чехии за осуждение действий депутата.

"Это унизительно, когда кто-то нарушает международное право, прикрываясь флагом и гимном дружественной Украины Чехии", - написал Перебийнис в Twitter.

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