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четверг, 16 мая 2019 12:52

Украинские моряки вышли в море на изысканном паруснике
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Украинские курсанты проходят стажировку на польском паруснике "Искра".

Моряки пошли в багатомильний морской поход, сообщает Генштаб ВСУ.

Поход продлится до 22 июня, за это время моряки должны под парусами пройти Балтийское, Северное и Средиземное моря.

Украинские курсанты проходят стажировку на польском паруснике Искра. Поход продлится до 22 июня, за это время моряки должны под парусами пройти Балтийское, Северное и Средиземное моря.
Фото: Генштаб ВСУ
Украинские курсанты проходят стажировку на польском паруснике Искра. Поход продлится до 22 июня, за это время моряки должны под парусами пройти Балтийское, Северное и Средиземное моря.
Украинские курсанты проходят стажировку на польском паруснике Искра. Поход продлится до 22 июня, за это время моряки должны под парусами пройти Балтийское, Северное и Средиземное моря.
Украинские курсанты проходят стажировку на польском паруснике Искра. Поход продлится до 22 июня, за это время моряки должны под парусами пройти Балтийское, Северное и Средиземное моря.
Украинские курсанты проходят стажировку на польском паруснике Искра. Поход продлится до 22 июня, за это время моряки должны под парусами пройти Балтийское, Северное и Средиземное моря.

"В течение морской практики курсанты Института ВМС будут взаимодействовать с другими членами экипажа парусника во время учений по тактическому маневрированию, вместе с штурманами разрабатывать курс корабля, учится проходить сложные для судоходства морские районы, где ежедневно проходит интенсивное движение транзитных судов, определять координаты движения, приобретают необходимые навыки для ориентирования в море с помощью современных приборов, нести вахту на руле, выполнять обязанности сигнальщика, тренироваться спасать людей, оказавшихся за бортом. При походе применяются руководящие документы и требования, по которым работают на кораблях государств-членов НАТО", - говорится в сообщении.

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Кроме этого, украинские моряки будут участвовать в учениях за живучесть парусника: отрабатывать действия в случае пожара, поступления забортной воды и различных чрезвычайных событий, которые могут произойти в море.

Действия украинских военных на Азовском море должны быть подкреплены мощными средствами огневого поражения с берега и с неба. Российская ФСБ в начале ООС пыталась осматривать наши корабли, но им этого не позволили, заметил Наев.

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16
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