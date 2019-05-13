Литва дала звонкую пощечину России

Победители первого тура президентских выборов в Литве будут вести антироссийскую политику.
Ингрид Шимон и Гитанас Науседа заверили избирателей, что не встретятся с Путиным, пока Россия не освободит украинские территории, пишет Reuters.
Также они попросили НАТО обезопасить страну от возможного российского наступления.
Вместе с этим страна призвала Эстонию согласовывать свои поездки в РФ.
Это связано с недавним визитом президента Керсти Кальюлайд в Москву.
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В Литве прошли президентские выборы, в которых в случае, если ни один кандидат не получит по крайней мере 50 процентов голосов, 26 мая будет назначен второй тур.
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