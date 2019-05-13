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понедельник, 13 мая 2019 14:49

Литва дала звонкую пощечину России

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Литва дала звонкую пощечину России
Кандидаты в президенты Литвы игнорировать Путина. Фото: Delfi

Победители первого тура президентских выборов в Литве будут вести антироссийскую политику.

Ингрид Шимон и Гитанас Науседа заверили избирателей, что не встретятся с Путиным, пока Россия не освободит украинские территории, пишет Reuters.

Также они попросили НАТО обезопасить страну от возможного российского наступления.

Вместе с этим страна призвала Эстонию согласовывать свои поездки в РФ.

Это связано с недавним визитом президента Керсти Кальюлайд в Москву.

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В Литве прошли президентские выборы, в которых в случае, если ни один кандидат не получит по крайней мере 50 процентов голосов, 26 мая будет назначен второй тур.

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13
мая

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