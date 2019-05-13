Литва выбирает нового президента. Фото: Униан

В Литве прошли президентские выборы, в которых в случае, если ни один кандидат не получит по крайней мере 50 процентов голосов, 26 мая будет назначен второй тур.

Кандидатов на выборах было девять, и в настоящее время, когда подсчет голосов еще продолжается, похоже на то, что больше соперников набирает экономист и бывший банкир Ґитанас Науседа, независимый кандидат и правоцентрист по убеждениям, сообщает Радио Свобода.

Среди его главных соперников, по данным опросов перед выборами, - нынешний премьер-министр Литвы, левоцентрист Саулюс Сквернялис и Ингрид Шимоните, консерваторка и бывшая министр финансов.

Подсчет должны завершить утром.

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Президент в Литве имеет относительно мало полномочий, это парламентская республика. Главные его функции - определение внешней политики и представительство страны во внешних отношениях, в первую очередь на саммитах Европейского союза. Также президент полномочия в назначении министров, судей, главнокомандующего вооруженных сил или главы центрального банка - чаще всего при условии одобрения парламентом или премьер-министром.