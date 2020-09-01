Чем обернется для Украины амнистия боевиков - аналитик

Предложенный Фокиным компромисс вообще не предусматривает для Украины выигрышной партии - Кучеренко. Фото: old.qha.com.ua

Тотальная амнистия для боевиков может спровоцировать самосуды, считает аналитик Центра исследования проблем гражданского общества Мария Кучеренко. Так отвечает на заявление заместителя главы украинской делегации на переговорах в Минске Витольда Фокина в интервью strana.ua. Тот заявил, что "и с той, и с той стороны было совершено много преступлений", нужно объявить всеобщую амнистию, провести выборы, решить вопрос "особого статуса" Донбасса.

"Предложенный Фокиным компромисс вообще не предусматривает для Украины выигрышной партии, - отмечает Кучеренко. - Ветераны, которые видели этих "оправданных" в оптический прицел, могут вершить самосуд. Опыт полного прощения был в хорватском Вуковаре. Дети тех, кто воевал, говорят, что для них самая большая боль - наказаны далеко не все. Это моральная травма для общества. Наша Конституция является внутренним делом. Россия или любая другая страна не могут настаивать, чтобы мы вносили изменения в Основной закон об особом статусе.

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Такие заявления не могут быть только частным мнением Фокина, говорит.

"Интервью видели в Офисе президента перед публикацией. Оно может тестировать общественное мнение. Предложат более легкий вариант, чем тот, что Фокин.

Возможно, нам будут рассказывать, что уступают не Кремлю, а украинцам. Другой вариант: такие идеи действительно будут предлагать РФ на переговорах. Несколько недель назад Виктор Медведчук и Ренат Кузьмин из "Оппозиционной платформы - За жизнь" обращались к Зеленскому и Кравчуку относительно закона о недопущении уголовного преследования в ОРДЛО. Он был принят в 2014-м, но не подписан президентом. Эти идеи проговаривают несколько источников одновременно".

Глава Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков отмечает, что в парламенте нет поддержки заявлений первого заместителя главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Витольда Фокина по Донбассу. Отвечая на вопрос о недавних высказываниях относительно Донбасса главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонида Кравчука и его первого заместителя Витольда Фокина, спикер выразил мнение, что "бросаться такими высказываниями как минимум опасно для государства.